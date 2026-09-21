El Bosque Ahorramas fomentará el talento musical en la 7ª edición del Jardín de las Delicias

Madrid, 21 de septiembre de 2026. La séptima edición del festival Jardín de las Delicias contará un año más con el patrocinio del escenario el Bosque por parte de la cadena de Supermercados Ahorramas. Un espacio concebido para impulsar el talento emergente de los nuevos artistas españoles. Esta colaboración se enmarca en el programa "Alimentando El Futuro", una iniciativa de la compañía que promueve y pone en valor llevar un estilo de vida saludable. Con esta acción, la empresa refuerza su compromiso con la cultura y en especial con la música, apoyando a las nuevas generaciones y ofreciendo oportunidades para dar a conocer su talento.