Sevilla, 27 de noviembre de 2026. El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha señalado este viernes, al hilo del ascenso de Adelante Andalucía --formación que cuadriplicó su número de escaños en el Parlamento andaluz tras las últimas elecciones autonómicas, y que aspira a tener representación en el Congreso de los Diputados tras las próximas elecciones generales--, que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "tendrá que pensar" por qué hay gente en la izquierda que "no le quiere votar".