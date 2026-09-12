Los BRICS piden "máxima contención" en el conflicto en Oriente Medio sin citar a ningún país

Madrid, 12 de septiembre de 2026. Los países que forman parte de los BRICS han acordado en Nueva Delhi una resolución conjunta en la que piden "máxima contención" en el conflicto en Oriente Medio y abogan por la solución "pacífica" y mediante el "diálogo" de los conflictos. Además, han subrayado la necesidad de trabajar juntos para mantener "el flujo del comercio mundial, la cadena de suministros y la energía" y han rechazado las sanciones unilaterales. (Fuente: BRICS India/Kremlin/Embajada de Irán en India)