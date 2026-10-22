Bronco debate en el Pleno de Sevilla por las VPO: PSOE y PP se reprochan falta de ambición

Sevilla, 22 de octubre de 2026. El Grupo Municipal Socialista y el Gobierno local han protagonizado este jueves un tenso debate en el Pleno a cuenta de las viviendas de protección oficial (VPO). Ambas formaciones se han reprochado la falta de ambición a la hora de hacer más viviendas protegidas aprovechando la mayor edificabilidad autorizada en proyectos concretos --una vez aprobados los estudios de ordenación y las modificaciones de planeamiento correspondientes-- y la inacción del Gobierno en diversas promociones, "caso de Artillería", al no iniciar aún su construcción.