Bustinduy celebra el aval del TJUE a la amnistía y espera que se pueda aplicar de manera plena

Barcelona, 16 de julio de 2026. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha celebrado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya avalado la compatibilidad de la Ley de Amnistía con el derecho de la Unión Europea, y espera que se pueda aplicar "de manera plena" para completar la normalización democrática en España. "Creo que es una buena noticia. Desde el principio mantuvimos esta postura, no solo de que la ley de amnistía era plenamente constitucional y legal, sino que era inteligente hacerlo porque un conflicto político nunca debió tener una solución por la vía represiva o por vía de la judicialización", ha dicho este jueves en declaraciones en Barcelona, antes de intervenir en el acto de graduación de la UPF Barcelona School of Management (UPF-BSM)