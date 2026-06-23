Bustinduy: "Que nunca más el gasto en dependencia sea moneda de cambio"

Madrid, 23 de junio de 2026. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha defendido que el real decreto ley aprobado este martes en Consejo de Ministros, con una inyección de 6.200 millones de euros extra en dependencia en dos años y la culminación de su compromiso de garantizar que la aportación del Estado al Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) alcance en 2027 el 50% del gasto total, es "un avance irreversible" que servirá para que "nunca más el gasto en dependencia pueda ser moneda de cambio". (Fuente: La Moncloa)