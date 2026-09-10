9 de cada 10 adultos con dermatitis atópica padecen trastornos del sueño

Madrid, 10 de septiembre de 2026. Hasta el 90% de las personas adultas con dermatitis atópica padecen trastornos del sueño. Esta falta de descanso nocturno aumenta la fatiga diurna, altera el humor y afecta tanto al rendimiento laboral como a las relaciones sociales. Por este motivo, la Asociación de Afectados por la dermatitis atópica (AADA), Foro Piel del Foro Español de Pacientes (FEP) e Incyte en el marco de la celebración del Día Mundial de la Dermatitis Atópica, 14 de septiembre, han puesto en marcha en redes sociales el movimiento #SíEsParaTanto y se ha creado la página web siesparatanto.es Del millón y medio de personas que sufren dermatitis atópica en España, más de medio millón (38%) padece dermatitis atópica moderada. La dermatitis atópica mal controlada puede tener un impacto físico, emocional y psicosocial, causando trastornos del sueño, ansiedad, depresión y sentimientos de aislamiento. Para mejorar la calidad de vida de las personas con dermatitis atópica moderada es necesario informar más sobre esta patología, así como incorporar de forma coordinada atención dermatológica y psicológica.