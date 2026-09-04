2 de cada 3 consumidores en España han comprado productos de segunda mano

Madrid, 4 de septiembre de 2026. La compra de productos de segunda mano gana peso entre los consumidores españoles como una forma de ahorrar y alargar la vida útil de los artículos. El 67% afirma haber comprado productos de segunda mano a través de particulares, tiendas o empresas especializadas, según una encuesta realizada por Beruby para Amazon. La encuesta muestra este cambio de tendencia en la percepción de los productos de segunda mano en nuestro país. La vuelta al cole es uno de los periodos de mayor gasto del año. Más de la mitad de los consumidores considera que gastará más este año a causa de la subida de precios. En este escenario, los productos de segunda mano se presentan como los principales aliados del ahorro en los hogares. La confianza es clave a la hora de comprar productos de segunda mano. Los factores que más la refuerzan son: disponer de garantía, tener una descripción detallada del producto, que este haya sido revisado por profesionales y tener opciones de devolución.