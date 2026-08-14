5 calles del barrio de Gràcia de Barcelona homenajean a 'El señor de los Anillos' en las fiesta

Barcelona, 14 de agosto de 2026. El barrio de Gràcia de Barcelona inicia su fiesta mayor este viernes 14 de agosto con la novedad de tener 5 calles (Fraternitat de Dalt, Fraternitat de Baix, Tordera, Progrés y Llibertat) que han diseñado sus adornos de manera conjunta, inspirándose en la trilogía de 'El Señor de los Anillos'. Laia Miller, miembro de la comisión de fiestas de la calle Tordera, que estará inspirada en el paisaje del ficticio Rivendel, explica que, gracias a esta iniciativa, ha conocido a gente de otras calles "que de normal no conocería", además de que ha servido para poder coger inspiración de las técnicas del resto.