El calor extremo obliga a aumentar la prevención: "La mejor herramienta es el sentido común"

Zaragoza, 10 de julio de 2026. El incremento de las olas de calor y de las temperaturas extremas está teniendo un impacto cada vez mayor sobre la salud de la población. En declaraciones a Europa Press, el médico del Servicio de Urgencias del Hospital Quirónsalud Zaragoza, Julián Cremallet, ha advertido de que el aumento sostenido de las temperaturas en los últimos años está provocando un mayor número de complicaciones médicas, especialmente entre las personas más vulnerables, y ha insistido en que la mejor herramienta para prevenirlas sigue siendo "aplicar sentido común".