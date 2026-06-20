El calor y las tormentas ponen este sábado en aviso a casi toda España

Madrid, 20 de junio de 2026. Las altas temperaturas, las lluvias y las tormentas ponen este sábado en aviso a 14 comunidades autónomas, seis de ellas en nivel naranja, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología. En concreto, los avisos naranja por calor están en Córdoba y Jaén; Zaragoza; Mallorca y Lleida; mientras que otras regiones como Madrid, Granada, Badajoz o la Ribera del Ebro están en alerta amarilla. Por su parte, Cantabria, la provincia de Burgos, Euskadi y La Rioja tienen activados los avisos naranjas por lluvias y tormentas.