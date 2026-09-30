¿Cómo han cambiado los hogares en los últimos 30 años?

Madrid, 30 de septiembre de 2026. ¿Cuánto hemos cambiado en 30 años? Una mirada al pasado, a los años 90, sirve como punto de partida para analizar cómo la sociedad ha cambiado, pero también para detenerse a pensar cómo han evolucionado las casas y los hogares durante este tiempo. Hace 30 años, era septiembre de 1996, fecha en la que IKEA llegó a la ciudad madrileña de Alcorcón. Fue la primera apertura en Madrid, tres meses después de la de Badalona, la primera tienda en la península. Ahora, la compañía sueca celebra 30 años de su llegada a España, con numerosos hitos y curiosidades a sus espaldas. Después de tres décadas, se estima que 8 de cada 10 hogares en España tienen al menos un mueble IKEA y sus tiendas físicas reciben cada año 50 millones de visitas. Entre tantas curiosidades, los colchones de IKEA también encierran historias de amor, pues se estima que el 6% de los bebés nacidos en España fueron concebidos en camas IKEA.