El "cambio climático" adelanta la vendimia en Bizkaia

Larrabetzu (Bizkaia), 4 de septiembre de 2026. La vendimia de este año en Bizkaia ha comenzado de forma "excepcionalmente temprana", con algunas parcelas que han adelantado la recogida de la uva hasta dos semanas respecto al año anterior. Así lo ha explicado Joserra Calvo, enólogo de la bodega Gorka Izagirre, quien ha señalado que en la última década "la vendimia se ha ido adelantando, cada año unos días", aunque este 2026 se ha producido "el gran salto2. "Hemos entrado a vendimiar en Bizkaia en agosto, algo que hace 20 años, cuando se fundó Gorka Izagirre, era impensable", ha remarcado. Calvo ha atribuido este adelanto al "cambio climático" y, en concreto, a la combinación de distintos factores a lo largo del ciclo de la vid. "La falta de frío en invierno hace que la viña brote antes, luego las lluvias de primavera con temperaturas altas hacen que la vegetación avance y luego este año se nos ha sumado además estas temperaturas altas, estos calores durante el resto del ciclo vegetativo", ha explicado. Este adelanto también tiene consecuencias para los trabajadores encargados de recoger la uva. Juan Carlos Garagorri y Modu Kane, vendimiadores de David Bringas Jardinería que actualmente trabajan en Gorka Izagirre, han destacado que los cambios en el clima afectan "mucho" a su labor. "No es lo mismo trabajar con 23-25 grados que trabajar con 35-37 grados", ha señalado Garagorri, quien ha explicado que las altas temperaturas hacen especialmente duro el trabajo durante las horas centrales del día.