Un cambio de patrón en el viento abre oportunidad para frenar el avance del incendio de Niebla

Niebla (Huelva), 11 de agosto de 2026. El vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado este martes de que el dispositivo contra incendios se encuentra planificando y ejecutando sus labores aprovechando un "cambio de patrón" en la dirección del viento --que pasa a soplar del este a partir de las once de la mañana-- para tratar de avanzar en los trabajos de contención de algunos flancos del incendio forestal declarado el 6 de agosto en Niebla (Huelva) y que ha recorrido ya más de 20.000 hectáreas.