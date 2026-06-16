Una campaña anima a reciclar textil y calzado para reforzar el buen dato de aumento de un 18%

Zaragoza, 16 de junio de 2026. La campaña 'Un básico combina con todo. Como este contenedor' anima a los ciudadanos a hacer uso del depósito rojo y depositar prendas de textil y calzado para reforzar el buen dato de aumento de recogida de un 18 por ciento hasta el mes de mayo de este año, respecto al mismo periodo del año anterior, en zonas de expansión de Zaragoza como son los distritos de Delicias, Torrero y Distrito Sur que han alcanzado los 118.000 kilos, ha informado la consejera municipal de Medioambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes.