La campaña “Únete al movimiento Refill” impulsa hábitos de consumo más sostenible

Madrid, 16 de junio de 2026. Con motivo del Día Mundial del Refill, L'Oréal Groupe ha organizado un desayuno informativo para presentar "Únete al movimiento Refill", una campaña que demuestra que la belleza sostenible ya es una realidad al alcance de todos. Según el estudio de Kantar, el 42% de los consumidores confiesa que no sabía que existían recargas para sus productos habituales. Para dar respuesta a esta realidad, L'Oréal trabaja para convertir el refill en un hábito de consumo cada vez más extendido y accesible. Durante la jornada se ha celebrado la mesa redonda "El reto de convertir el Refill en la nueva norma de consumo", con el objetivo de analizar los desafíos a los que se enfrenta el sector de la belleza para convertirse en un modelo circular. Con esta iniciativa, L'Oréal Groupe refuerza su compromiso con la economía circular y avanza hacia un modelo de consumo más responsable.