Madrid, 25 de noviembre de 2026. 'Qué la urticaria no te quite el sueño'. Es una campaña que busca visibilizar las dificultades a las que se enfrentan los pacientes con urticaria crónica. Impulsada por la Asociación Grupo de Apoyo a Pacientes de Urticaria Crónica (AGAPUC) y la plataforma Foro Piel, en colaboración con Novartis, su objetivo es ofrecer herramientas y consejos útiles para pacientes. La urticaria es una enfermedad cutánea crónica que afecta al 1% de la población. Más allá de los síntomas visibles, los pacientes se enfrentan a otras dificultades. La campaña se centra en dar a conocer mejor la enfermedad, ofrecer información fiable y herramientas como la Guía para hablar sobre la urticaria crónica con tu médico. Convivir con la urticaria implica un seguimiento médico adecuado y apoyo continúo para los pacientes porque no saben cuándo puede llegar el próximo brote. Campañas como ésta quieren concienciar y ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes con urticaria crónica.