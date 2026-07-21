Los campeones se dan un baño de masas ante más de dos millones de personas en Madrid

Madrid, 21 de julio de 2026. La selección española de fútbol ha celebrado este lunes en Madrid la consecución de su segundo título de campeona del mundo frente a dos millones de aficionados, que han desafiado al calor para celebrar el nuevo éxito de los de Luis de la Fuente en un final de fiesta en la Plaza de Cibeles que pone el broche de oro a 24 horas inolvidables. El uso y difusión de los brutos remitidos conllevará obligatoriamente el pixelado de las caras de los agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como los menores. Igualmente se deberá pixelar a los testigos en juicios y a los acusados no condenados por sentencia firme que no sean personas públicas, según la normativa estatal. Europa Press no se hace responsable de un uso distinto al aquí indicado. Asimismo, en caso de que los vídeos o algún fragmento de estos sean publicados en canales de Youtube u otras plataformas similares, Europa Press no se hace responsable de las medidas o reclamaciones que terceros pudieran llevar a cabo en función de los derechos de autor o propiedad intelectual de las imágenes. (Fuente: Europa Press / Casa Real / La Moncloa / SEFUTBOL)