Canarias anuncia medidas por 29,8 millones para mitigar el impacto de la guerra en Irán

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de marzo de 2026. El vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, ha anunciado la aprobación de un documento en Consejo de Gobierno que recoge un paquete de medidas propias y una serie de solicitudes al Estado para mitigar el impacto de la guerra en Oriente Medio por valor de 29,8 millones de euros para un periodo de 100 días, de los que el Ejecutivo central aportará 15 millones, mientras que en caso de que el conflicto se prolongase el coste de las iniciativas subiría a 60 millones. (Fuente: ACFIPRESS ACFIPRESS)