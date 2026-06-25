Canarias convoca a entidades, Fecai, Fecam y portavoces para coordinar ayudas a Venezuela

Santa Cruz de Tenerife, 25 de junio de 2026. El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha avanzado este jueves que el presidente de Canarias ha convocado diversas reuniones con entidades isleñas en Venezuela, la Fecai y la Fecam, y los portavoces parlamentarios para tratar de coordinar un plan de acción y ayudas para los afectados por los dos terremotos detectados en Venezuela. En declaraciones a los periodistas tras una reunión con las áreas de Seguridad y Emergencias más la Vicepresidencia del Gobierno, ha dicho que se ha logrado contactar con 17 de las 22 entidades de origen canario que hay en país --habrá una reunión telemática a las 14.00 horas-- pero la información sigue siendo "muy poca". (Fuente: ACFIPRESS/Europa Press)