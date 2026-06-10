Canarias y otras 15 CCAA instan a la "responsabilidad" de Sanidad para solucionar el conflicto

Madrid, 10 de junio de 2026. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias se ha adherido a la solicitud de otras quince comunidades autónomas que instan al Ministerio de Sanidad a solucionar el conflicto por el Estatuto Marco con los médicos. Como responsables de la prestación de la asistencia sanitaria en sus regiones, lamentan asumir las consecuencias asistenciales y organizativas derivadas de un conflicto cuya solución estaría en manos del Estado. Así lo ha enfatizado este miércoles la responsable del área, Esther Monzón, tras asistir a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), celebrada en la sede del Ministerio de Sanidad en Madrid, en la que se abordó el conflicto estatal que mantienen los sindicatos médicos de España con el Ministerio ante los desacuerdos en torno al Estatuto Marco aprobado recientemente. (Fuente: ACFIPRESS)