Los candidatos a la presidencia del Real Madrid celebran su último día de campaña electoral

Madrid, 6 de junio de 2026. Los candidatos a la presidencia del Real Madrid, Florentino Pérez y Enrique Riquelme, han celebrado este sábado sus últimos actos de la campaña electoral antes de las elecciones a la presidencia que se celebrarán el domingo 7 de junio, las primeras tras 20 años. Este último día de campaña ha seguido la misma línea de las últimas semanas, con cruce de reproches entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme por la gestión del club y con la noticia de una posible venta del Real Madrid en el horizonte. (Fuente: Europa Press / Florentino 2026 / Legado y Futuro)