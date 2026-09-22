Capella (ERC) avisa de que pedirán responsabilidades si no hay explicaciones de PISA

Barcelona, 22 de septiembre de 2026. La portavoz de ERC en el Parlament, Esther Capella, ha avisado al Govern de que pedirán responsabilidades políticas si no les satisfacen las explicaciones del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sobre los fallos de las pruebas Pisa que desarrollará este miércoles en un pleno extraordinario en la Cámara catalana. En rueda de prensa este martes, ha reclamado a Illa explicaciones y saber qué medidas tomará el Govern para que no se vuelva a producir y para revertir la situación: "Deberíamos poder tener alguna cosa más para ver si vamos alineados con el conjunto de los países del mundo", ha añadido. (Fuente: Parlament Catalunya)