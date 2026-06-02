Cáritas Toledo constata un aumento de la vulnerabilidad al atender en 2025 a 1.176 personas más

Toledo, 2 de junio de 2026. Caritas Diocesana de Toledo ha presentado este martes su Memoria de Acción Social y Económica de 2025, que constata un aumento de la vulnerabilidad tras atender de forma directa a 9.215 personas, lo que permitió alcanzar a un total de 19.663 beneficiarios en toda la Archidiócesis y supone un incremento neto del 14,6% en atención directa (+1.176 personas) y del 17,2% en el volumen de beneficiarios totales (+2.881 personas) respecto al año anterior, debido ala crisis de la vivienda, la p ...