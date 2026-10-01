Carlos Sainz: "Sería una faena que no hubiera Dakar, sobre todo para mí"

Marruecos, 1 de octubre de 2026. El piloto español de 'rally-raid' Carlos Sainz (Ford) reconoció este jueves que sería "una faena" que no se celebrara el Rally Dakar 2027, ya que su desarrollo, previsto del 1 al 15 de enero, está en el aire por el conflicto en Oriente Medio, "sobre todo" en el caso del madrileño, porque "ya se van agotando las opciones". "Contentos después de ayer ya hacer una buena etapa, complicada, larga, más de tres horas y media, con todo tipo de terreno, dunas, piedras. La verdad que contentos, porque estamos liderando después de esos cinco minutos de penalización", analizó el veterano piloto la tercera etapa del Rally de Marruecos en declaraciones a Europa Press.