Carmona inaugura Rey Solar, planta con capacidad para abastecer a más de 275.000 hogares

Carmona (Sevilla), 1 de junio de 2026. Recurrent Energy ha inaugurado Rey Solar, un conjunto de instalaciones fotovoltaicas ubicado en Carmona, (Sevilla). El acto de inauguración ha contado con la presencia del consejero de Industria, Energía y Minas en funciones de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela; el alcalde de Carmona, Juan Ávila; y el CEO de Recurrent Energy, Ismael Guerrero, entre otros representantes institucionales, invitados y socios. Rey Solar está compuesto por cuatro plantas solares (Rey I, II, III y IV) con una potencia instalada superior a 420 MWp.