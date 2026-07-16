Carnero, en espera del Gobierno sobre Grupo de Trabajo de Gotion aunque ve "disposición total"

Valladolid, 16 de julio de 2026. El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha detallado este jueves que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ya ha confirmado quienes serán los representantes de la Administración autonómica en el Grupo de Trabajo que ha propuesto para trabajar de forma "coordinada y simultánea" en los trámites necesarios para el proyecto de Gotion en Valladolid, mientras que se ha mostrado convencido de que la Administración General del Estado se sumará "más pronto que tarde".