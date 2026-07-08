La Cartuja de Sevilla: la fórmula magistral que convierte el 'bizcocho' en fina porcelana

Sevilla, 8 de julio de 2026. La Cartuja de Sevilla sigue fiel a una fórmula magistral que, con casi dos siglos de vida, proporciona una fina y apreciada porcelana, que tiene entre sus componentes cuarzo, caolín, sílice, arcilla y arena, entre otros. De una masa oscura, resultante de un mezcla denominada barbotina, que se presenta en dos estados --líquida para la elaboración de piezas huecas y sólida para las planas--, hasta una bonita pieza artesanal esmaltada, después de un complejo proceso productivo con exigentes estándares de calidad.