La Casa Batlló acoge una experiencia inmersiva inspirada en la serie ‘La Casa del Dragón’

Barcelona, 19 de junio de 2026. La Casa Batlló de Barcelona se ha convertido en el escenario de una experiencia inmersiva inspirada en la serie 'La Casa del Dragón', en una colaboración con HBO Max, coincidiendo con el estreno de la tercera temporada de la serie. La instalación se inspira en la técnica vidriera emplomada que Gaudí incorporó en la planta noble de la Casa Batlló. Este edificio emblemático, conocido popularmente como "La Casa del Drac" o "La Casa del Dragón" en español, por la arquitectura de su tejado que parece un dragón, traslada al visitante al universo de Poniente a través de iluminación, sonido y elementos escenográficos. El recorrido culmina en el desván del edificio, donde se han instalado tres vidrieras creadas por el maestro artesano David Gibernau. Inspiradas en el modernismo de Gaudí y en el universo de la serie, estas vidrieras fusionan la luz mediterránea con la trama de la saga fantástica y reinterpretan escenas y símbolos de la saga Targaryen. Cada una de las piezas representa una temporada de la serie, desde la lucha por el Trono de Hierro hasta el estallido de la guerra entre dragones, fusionando patrimonio y ficción, en una propuesta cultural que celebra el legado de Gaudí. En el marco del centenario de la muerte del arquitecto, los visitantes podrán disfrutar durante sólo tres días de esta instalación artística en un espacio tan especial de la ciudad condal.