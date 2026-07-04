La Casa Encendida, un oasis climático para evadirse del calor con conciertos y entretenimiento

Madrid, 4 de julio de 2026. Cada año un número mayor de instituciones o centros culturales abre sus puertas como refugio climático para que los ciudadanos pueden descansar, trabajar, relajarse e incluso jugar. Este es el caso de la Casa Encendida de Madrid donde se puede disfrutar de exposiciones pero también de actividades programadas para el disfrute de todos aquellos que quieran pasar el umbral de este espacio social y cultural de la Fundación Montemadrid, pero también para ponerse a salvo del calor.