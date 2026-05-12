Casi 8 de cada 10 españoles afirman que compartir la comida fortalece sus relaciones

Madrid, 12 de mayo de 2026. El 78% de los españoles afirman que compartir la comida les ayuda a conectar mejor con otras personas. Así lo confirma el 'Estudio Pringles: Compartir aperitivo, conectar personas'. Un informe elaborado por la marca de snacks junto a YouGov que sitúa a nuestro país a la cabeza de Europa en el poder social de la comida. El estudio establece una correlación entre alimentación, conexión social y bienestar emocional. Los datos revelan que este patrón es transversal a los distintos grupos de edad, aunque con matices. En España, este fenómeno se articula principalmente en torno a la comida y el almuerzo. Pero el aperitivo y los snacks ocupan también un papel destacado: el 90% de la población los consume y casi la mitad afirma que compartirlos impacta en su interacción social. La comida no solo une, sino que actúa como un potente motor social. En este sentido, Pringles destaca su presencia en los momentos cotidianos de ocio y se consolida como una forma accesible de compartir en el día a día, puntos clave para el bienestar emocional.