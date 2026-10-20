Casi la mitad de ingresos por la visita del Papa procedieron de empresas y entidades civiles

Madrid, 20 de octubre de 2026. Declaraciones de Fernando Giménez Barriocanal, coordinador general adjunto de la visita del Papa a España; José Mª Albalad, delegado de Economía del arzobispado de Madrid y miembro de la Comisión Ejecutiva de la visita; y de Chus Escobar, socia responsable de Sector Público y de Financial Accounting Advisory Services de EY España, quienes han desglosado el capítulo de los ingresos: el 44,7% procedieron de empresas y entidades civiles, un 31% de distintas entidades de la Iglesia, un 20% de las Administraciones Públicas y un 4,3% de colectas y donativos.