Casi tres metros de albahaca recorrerá las calles de Bétera (Valencia)

Bétera(Valencia), 14 de agosto de 2026. El mestre alfabeguer, Ramón Asensi, encargado de cuidar las albahacas en el Hort de les Alfàbegues de la localidad valenciana de Bétera, y que este año volverán a recorrer las calles del municipio. Las albahacas son el símbolo del pueblo de Bétera, por eso, hacen crecerlas a lo bestia para hacer una ofrenda a la Virgen de la Asunción. Las albahacas ahora tienen cuatro meses y medio, se siembran entre finales de marzo y principios de abril, y luego hay que ir regándolas mucho, les gusta mucho el agua y un calor controlado. Este año, las albahacas miden entre 2,86 y 2,87 metros, el récord guiness lo tienen también en Bétera con 3,24 metros en el año 2022.