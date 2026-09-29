Castillo atribuye los malos resultados de PISA a reformas educativas de los 90 y la LOE de 2006

Ogíjares (Granada), 29 de septiembre de 2026. La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha situado en los cambios en el sistema educativo de finales de los años 90 y, "fundamentalmente", en la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2026, el origen de los malos resultados actuales del informe Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA). En este sentido, ha hecho un llamamiento a la reflexión sobre la estructura normativa que sustenta el sistema educativo, así como a hablar de metodología y de curriculum.