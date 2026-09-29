Castillo defiende las medidas de seguridad en el colegio de Benaoján y lamenta uso político

Ogíjares (Granada), 29 de septiembre de 2026. La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, ha defendido que la Junta de Andalucía ha adoptado "todas las medidas de seguridad con sus respectivos informes técnicos" para que los alumnos del colegio Nuestra Señora del Rosario, en Benaoján (Málaga), puedan recibir clases mientras se termina la obra de renovación del edificio, al mismo tiempo que ha criticado las declaraciones de otras formaciones, a quienes tacha de convertir la situación en una "cuestión política".