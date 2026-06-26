Castillo otorga el 'Premio Emprendemos' a S.Lab y reivindica el emprendimiento andaluz

Huelva, 26 de junio de 2026. La empresa malagueña S.Lab ha sido la ganadora de los 'XIII Premios Emprendemos TOP50' Andalucía por su "alto componente innovador y por su potencial de crecimiento". Así lo ha puesto de manifiesto la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones y titular de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, María del Carmen Castillo, durante la clausura este jueves por la noche en Huelva de la entrega de estos galardones, donde ha reivindicado la diversidad y la vitalidad del emprendimiento andaluz.