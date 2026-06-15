Catalá dice que lo que falló en Valencia el día de la dana fue el Plan de Inundaciones de Ribó

Madrid, 15 de junio de 2026. La alcaldesa de Valencia, la 'popular' María José Catalá, ha asegurado este lunes en el Congreso que "lo que falló" en su municipio en la dana del 29 de octubre de 2024 fue el Plan de Actuación ante Inundaciones que había aprobado el anterior equipo municipal liderado por el alcalde de Compromís, Joan Ribó, y ha evitado criticar a la Generalitat valenciana por el hecho de que desde el Centro de Coordinación Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) no les avisaran hasta las 20.47 de aquel día de que había zonas de la capital que se iban a inundar. (Fuente: Congreso)