Catalá sobre partido del Levante: "Nosotros recomendamos" pero "es LaLiga quien suspende"

Valencia, 18 de septiembre de 2026. La alcaldesa de València, María José Catalá, ha expresado sobre el aplazamiento del partido entre el Levante UD y el Athletic Club del miércoles debido a las lluvias que el consistorio "recomienda", pero es LaLiga "quien tiene que suspender". "Nos ponemos en contacto con LaLiga o con la ACB cuando hay alerta y trasladamos como Ayuntamiento que tenemos un alerta", pero es LaLiga "quien tiene que suspender", ha subrayado. Catalá, que ha apuntado que, "en estos episodios meteorológicos donde la coordinación entre todas las administraciones es lo fundamental", no va a "hacer política", ha recalcado que entiende que la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, "quiera rascar de donde no hay". (Fuente: Imágenes cedidas)