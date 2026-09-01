Catalunya pide al Gobierno acompañar de "recursos económicos" la acogida de migrantes de Ceuta

Barcelona, 1 de septiembre de 2026.
La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha asegurado que el Ejecutivo catalán ha trasladado al Gobierno central que la acogida de migrantes de Ceuta "debe venir acompañada de recursos económicos" y humanos.
En rueda de prensa este martes tras la reunión del Consell Executiu, ha concretado que el Govern no ha hablado "de una cuota o de una cifra" concreta de personas que puede acoger Catalunya, sino que esta acogida se acompañe de recursos económicos y humanos.
(Fuente: Generalitat de Catalunya)