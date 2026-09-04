Catalunya plantea enviar Es-Alert tras fuertes lluvias para informar de sus efectos

Barcelona, 4 de septiembre de 2026. Protecció Civil de la Generalitat se plantea la posibilidad de enviar los mensajes Es-Alert a la ciudadanía durante episodios de lluvias torrenciales que no se haya podido detectar por su imprevisibilidad, así como cuando hayan finalizado para avisar a la población de los efectos y daños sobre el territorio que hayan podido producirse. Lo ha anunciado este viernes en rueda de prensa subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, acompañada de la consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, y de diversos representantes del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) y la Agència Catalana de l'Aigua (ACA).