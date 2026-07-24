Catalunya restringirá el paso de camiones en la AP-7 por el eclipse del 12 de agosto

Barcelona, 24 de julio de 2026. La Generalitat restringirá la circulación de vehículos pesados en sentido sur en la AP-7 por el eclipse solar del 12 de agosto entre las 14 horas y la medianoche entre Martorell (Barcelona) y Ulldecona (Tarragona), y pedirá a la Dirección General de Tráfico (DGT) que también lo haga en sentido norte para facilitar la movilidad y dar más capacidad a esta vía. Es una de las medidas que incluye el dispositivo del Govern por el eclipse y que han presentado este viernes en una rueda de prensa la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, y la de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, y a la que han asistido representantes de la conselleria de Salud, Trànsit, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, Agents Rurals y 112.