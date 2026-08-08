Catedrático de Astronomía: "Observar a simple vista la corona solar es realmente algo único"

Santiago de Compostela, 8 de agosto de 2026. Galicia calienta motores para presenciar el próximo 12 de agosto el que será el evento astronómico del siglo, el eclipse total de sol que cruzará la geografía gallega y permitirá presenciar estampas tan inusuales como las "estrellas de invierno" a pleno día o el halo que rodea al astro rey, convirtiéndolo, por su singularidad, en "el eclipse de nuestras vidas". Así lo recuerda el catedrático emérito de Astronomía y Astrofísica de la USC y coordinador científico del observatorio astronómico Ramón María Aller de la USC, José Ángel Docobo, que ha concedido una entrevista a Europa Press para hablar de este evento científico que se ha convertido, sobre todo, en un "fenómeno social".