CCOO C-LM llevará a tribunales de lo Social una reclamación por trabajadores de Geacam

Toledo, 21 de septiembre de 2026. El sindicato CCOO ha avanzado este lunes su intención de presentar una reclamación ante los tribunales de justicia de lo Social de las cinco provincias de Castilla-La Mancha, pidiendo el cumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que reconoce que los trabajadores interinos de las empresas públicas tienen derecho a dicha reclamación por daños cuando llevan más de tres años en esa situación de interinidad, habida cuenta de que en esa situación se encuentran muchos de los trabajadores de la Empresa Pública de Gestión Ambiental (Geacam).