CEAFA reclama el fin de los "No" como respuesta a sus reivindicaciones sobre el Alzheimer

Madrid, 21 de septiembre de 2026. En el Día Mundial del Alzheimer, la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias (CEAFA), ha elegido como lema "El 'NO' ya no es respuesta". Así, su director ha querido denunciar el "abandono" al que se están viendo abocadas las personas afectadas por Alzheimer ante la negativa de las administraciones a financiar dos fármacos que pueden ralentizar el deterioro cognitivo, los primeros "120 años después que combaten directamente la enfermedad".