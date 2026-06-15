El Cecre, el primer centro de control de renovables del mundo, cumple 20 años

Madrid, 15 de junio de 2026. El Centro de control de energías renovables de Red Eléctrica, el Cecre, cumple 20 años. Una instalación que fue pionera en su creación en 2006: el primer centro de control eléctrico del mundo dedicado en exclusiva a las energías renovables y que hoy continúa siendo un referente internacional. Situado junto al Centro de Control Eléctrico o Cecoel que Red Eléctrica tiene en Madrid, esta instalación está diseñada para gestionar en tiempo real principalmente la producción eólica y solar e integrarla en el sistema, una labor que entraña gran complejidad. Gracias a esta monitorización y gestión que realiza el Cecre en el sistema eléctrico peninsular español, nuestro país ha conseguido alcanzar valores de integración de renovables que suponen el 60% en lo que llevamos de año. Tras la importante evolución experimentada en estos años, el Cecre afronta ahora varios retos a la hora de integrar diferentes formas de generar la energía como, por ejemplo, la hibridación: Otro de los aspectos en los que avanza el Cecre es en la prestación de servicios para el sistema eléctrico y, en particular, en la participación de las renovables en el servicio de control dinámico de tensión.