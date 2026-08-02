CEO de Aventura Amazonia evalúa la reapertura del parque de Pelayos de la Presa tras incendio

Cercedilla, Madrid, 2 de agosto de 2026. El CEO de Aventura Amazonia, Gustavo Alonso, ha afirmado que "el parque de Pelayos de la Presa ha quedado prácticamente destruido", ya que "al 90% se han quemado todas las instalaciones" y ha explicado que la posibilidad de reapertura depende ahora del estado de la vegetación tras el incendio que ha asolado la zona. Alonso ha precisado que "no se han quemado todos" los árboles, pero ha señalado que "ha habido tanto calor que las hojas son las que están secas" y ha indicado que "necesitamos un par de meses para evaluar cómo están los árboles". El CEO ha manifestado que "si vemos que hay una masa suficientemente grande de árboles sanos para poder ser la base de nuestros circuitos iremos adelante e intentaremos para Semana Santa volver a lanzar Aventura Amazonia Pelayos tal y como era".