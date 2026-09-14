CEOs de Anthropic, OpenAI y SpaceX alertan sobre la IA y ONU dice que los DDHH están en riesgo

Madrid, 14 de septiembre de 2026. La preocupación por el ritmo que está alcanzando el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) ha llevado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha hecho un llamamiento a Estados y empresas para gobernar una tecnología que ofrece muchos beneficios para la sociedad pero que también pone en riesgo los derechos humanos. Los máximos líderes de tres grandes tecnológicas que desarrollan Inteligencia Artificial han coincidido en que se debe ralentizar el desarrollo de la IA y han expresado sus advertencias sobre el riesgo de esta herramienta en los próximos años. (Fuente: Europa Press/DPA/Comisión Europea/UN Human Rights/Nasdaq/World Economic Forum/X)