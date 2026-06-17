Cerca de 500 niños hospitalizados asisten al estreno de Toy Story 5

Madrid, 17 de junio de 2026. Un día especial para un estreno muy especial. Cerca de 500 pacientes pediátricos de los hospitales Niño Jesús, La Paz y Príncipe de Asturias de Madrid y del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona han asistido al estreno de Toy Story 5, la nueva entrega de la famosa saga de Disney y Pixar. Esta emotiva iniciativa de Italfarmaco y Disney España es pionera en llevar la magia del cine a hospitales españoles, desde 2018 y permite a los niños ingresados disfrutar de una aventura inolvidable. El objetivo: contribuir al bienestar emocional y humanizar la estancia hospitalaria. Tanto niños como progenitores han disfrutado de la sesión y se han divertido con las aventura de Buzz Lightyear y compañía. Porque esta acción es mucho más que una sesión de cine es toda una aventura hasta el infinitoy más allá.