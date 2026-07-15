CERMI ve "positiva" la reforma de dependencia y discapacidad que califica de "paso adelante"

Madrid, 15 de julio de 2026. El delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad, Gregorio Saravia, ha valorado de forma "muy positiva" la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad y las ha calificado de "un paso hacia adelante". "Los contenidos van en el buen camino, respetando los principios que ya han sido consagrados con la reforma del artículo 49 de la Constitución". Además ha incidido en "reforzar todo lo que tiene que ver con la autonomía personal y con la dignidad de las personas con discapacidad".