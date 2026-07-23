Cerradas al baño las playas de Pedregalejo y El Palo como prevención por la bacteria E.coli

Málaga, 23 de julio de 2026. El Ayuntamiento de Málaga ha procedido este jueves a cerrar al baño con carácter temporal las playas de Pedregalejo y El Palo, en el distrito Este, tras recibir una comunicación de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en la que se recomienda la aplicación de medidas preventivas al detectarse en las muestras tomadas la presencia de la bacteria E. coli, concretamente en el entorno de los puntos de muestreo denominados 'Acacias' y 'Casa Pedro', respectivamente.